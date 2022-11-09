عبدالعزيز جاسم



يسعى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الصربي زيلكو ماركوف، إلى تعويض غيابات عدد من لاعبيه في مقدمتهم حارس المرمى حسين كنكوني الذي تعرض لتمزق في العضلة الأمامية في مواجهة كأس السوبر أمام الكويت والتي خسرها الفريق 1-2، حيث أعلن النادي على موقعه الرسمي أن الأشعة أثبتت تعرضه لتمزق ويحتاج فترة للعلاج قبل العودة مجددا، وبالتالي سيكون غيابه مؤكدا عن مواجهة الساحل في الجولة التاسعة وختام القسم الأول من دوري زين الممتاز السبت المقبل، كما لن يتمكن لاعب الوسط الإسباني جاي ديمبلي من المشاركة بسبب الإصابة في العضلة الأمامية أيضا، وقد أعلن مغادرته إلى برشلونة لتلقي العلاج ومن ثم العودة مجددا قبل استئناف بطولة الدوري 12 ديسمبر المقبل في مواجهة الفحيحيل في الجولة العاشرة.



كما أثبتت الفحوصات إصابة المهاجم الأردني أحمد عرسان بتجمع دموي، وكان منتخب بلاده قد أعلن قبل أيام ضمه لصفوف النشامى لمواجهة إسبانيا الودية.

في المقابل، سيعود المدافع الجزائري عماد الدين عزي للمشاركة مع البرتقالي بعد انتهاء فترة عقوبته (مباراتان)، والتي صدرت من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بعد عدم مشاركته أمام العربي في الدوري والكويت في كأس السوبر، ولا شك ستمثل عودته قوة إضافية للفريق لتألقه في مركزه، حيث عانى كاظمة من غيابه في المباراتين بعد استقباله 5 أهداف.