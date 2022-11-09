هادي العنزي



أعلن اتحاد كرة السلة تعاقده مع المدرب البحريني سلمان رمضان مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني الأول، وتعيين المدرب طلال القلاف مساعدا، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس إدارة الاتحاد رشيد العنزي في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، كما تم الإعلان عن زيادة عدد المحترفين في الأندية إلى 3، شريطة أن يشارك اثنان منهم فقط في «سكورشيت»، كما تعاقد الاتحاد مع الخبير التحكيمي السلوفاكي سلوبودان بيتر لصقل وتطوير الحكام.



حضر المؤتمر الصحافي عدد من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم: غازي العتيبي، وعويد العنزي، ووليد الشمري، ومدير العلاقات العامة والإعلام في الاتحاد محمد الحميدان.



وأكد رشيد العنزي أن اختيار المدرب سلمان رمضان جاء بناء على توصية من لجنة التدريب. وقال لـ «الأنباء»: «تنتظر الأزرق مشاركات عربية وقارية مقبلة، ونأمل أن يقدم أفضل المستويات ورفع علم الكويت عاليا، ونعول على رمضان الكثير في ظل تواجد العديد من العناصر المتميزة في صفوف المنتخب».



وأشار إلى أن التعاقد مع الخبير التحكيمي جاء لعدة أسباب، أهمها: تطوير مستوى الحكام الوطنيين لتقليل الاعتماد على الحكم الأجنبي الذي يكلف خزينة الاتحاد مبالغ طائلة كل عام، بالإضافة إلى حصول أكبر عدد ممكن من الحكام على الشارة الدولية.



وفيما يتعلق بزيادة عدد المحترفين، أكد العنزي أن ذلك جاء مواكبا للتطور الملحوظ الذي تشهده كرة السلة، مطالبا بضرورة تسهيل إجراءات استخراج سمة الدخول «الفيزا» لضيوف الكويت في الاتحادات والأندية، مبينا أن هذا الأمر يسبب حرجا كبيرا للمؤسسات الرياضية.



رمضان: مهمة صعبة



من جانبه، أكد المدرب البحريني سلمان رمضان اعتزازه بإسناد مهمة تدريب الأزرق له، وقال لـ «الأنباء»: «السبب الأول وراء قبولي المهمة الروح العالية التي يتمتع بها لاعبو الكويت، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم في المناسبات الدولية المختلفة، وهذا عنصر مهم لنجاح أي فريق، وينتظرنا جدول مزدحم بالمشاركات خلال الأشهر الـ 3 المقبلة سواء على مستوى الأندية أو المنتخب».



وأشار رمضان إلى أن تصفيات الجولة الآسيوية الثانية مهمة صعبة وتحد كبير، حيث يتطلب فوز الأزرق في المباريات الثلاث المنتظرة أمام قطر والإمارات وعمان تواليا للتقدم نحو المرحلة الثالثة، لافتا إلى أن تجمع المنتخب سيكون في الأسبوع الأول من يناير المقبل، وستتبعه المشاركة في البطولة العربية بالشهر نفسه، ومن ثم المشاركة في النافذة الآسيوية فبراير المقبل.



تطوير الحكام على عدة مراحل



وذكر الخبير التحكيمي سلوبودان بيتر، أن تطوير مستوى الحكام يحتاج لعمل يتم على عدة مراحل. وقال: «أشكر اتحاد كرة السلة على هذه الفرصة، وينتظرني تحد مهم وكبير خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على تطوير جميع الحكام بمختلف درجات تصنيفهم، وآمل تعاون الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة».



وأشار الى أن تطوير مستوى الحكام وزيادة عدد الدوليين لن يكونا بين ليلة وضحاها، فكما أن تطوير اللاعبين يحتاج إلى مراحل عدة وفترة زمنية ليست بالقصيرة، فكذلك الحكام، وهي عملية تقارن بسباق الماراثون، وليس سباق عدو لمسافات قصيرة.