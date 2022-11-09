أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن شراكتها الاستراتيجية مع Flare Fitness في رعاية أحد أضخم المهرجانات الرياضية على مستوى المنطقة وهو مهرجان Flare Festival السابع، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، والذي اختتمت فعاليته وأقيم في مارينا كريسنت في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر.

وفي بيان لها، سلطت stc الضوء على الإقبال الناجح الذي شهده المهرجان، حيث استقطبت المسابقة المتنوعة حشدا كبيرا من الحضور لمشاهدة الرياضيين والمتسابقين وهم يتنافسون على لقب العديد من المسابقات خلال المهرجان.

وقد شارك في المهرجان الأضخم من نوعه في الكويت 2000 رياضي وحضور جماهيري ناهز الـ 25000 شخص خلال فعاليات المهرجان على مدى 3 أيام.



وتم تكريم stc من قبل المنظمين، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر، لدورها الرئيسي في رعاية الحدث، وذلك خلال الحفل الختامي، ومثل الشركة مدير العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي أحمد النويبت المسؤول المباشر عن هذه الفعالية من قبل stc.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: «سعداء بتعزيز وتطوير شراكتنا الاستراتيجية مع Flare Fitness لرعاية مهرجان Flare Festival للعام الثالث على التوالي، فرعايتنا لهذه المبادرة والفعالية تنبع من القيم الأساسية الكامنة وراء إطار المسؤولية المجتمعية للشركات الخاص بنا، والذي يركز بشكل خاص على مجال الصحة واللياقة البدنية وتثقيف الشباب بأهمية تبني نمط حياة صحية».



وأشارت الجاسم إلى ان مهرجان Flare Festival لهذه السنة شمل العديد من المسابقات والفعاليات المميزة للكبار والشباب والأطفال.



وتعليقا له على مشاركة ورعاية stc للمهرجان، قال المدير الشريك في «فلير فتنس» يوسف أحمد الشايع: «للعام الثالث على التوالي شريكنا الاستراتيجي هو stc، ويسعدنا أن نشهد مرة أخرى مشاركة كيان رائد في القطاع الخاص لفعالياتنا.

ونقدر بشدة مساهمتها تجاه الجمهور الكويتي من خلال دعم أضخم مهرجان رياضي في الكويت».



وأضاف الشايع: «نشكر stc على مساهمتها وتعاونها الدائمين والمستمرين ، والذي من خلال هذه الشراكة نظمنا العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية التفاعلية».