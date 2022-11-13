عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي البوسني روسمير سفيكو سعادته بفوز فريقه على القادسية 3-1 في قمة مواجهات الجولة الـ 9 لدوري «زين» للدرجة الممتازة أول من أمس، وقال: «تحقيق الفوز على ملعبنا بعد 21 سنة ضاعف من الفرحة، لقد كنا الأفضل في المواجهة القوية التي جمعت الفريقين في ظروف صعبة مصاحبة، سواء من حيث الأمطار التي أثرت على أرضية الملعب، أو تأخر انطلاق المباراة لـ 45 دقيقة تقريبا، ونبارك للاعبين، ولرئيس النادي، والجهاز الإداري، ومشجعي النادي».



وأكد روسمير أن الأخضر تحضر جيدا للمواجهة ودرسنا أدق التفاصيل، واللاعبون كانوا على الموعد، والتزموا بأدوارهم التكتيكية، وبكافة التعليمات، وتفوقنا منذ البداية، لنحقق فوزا مستحقا طال انتظاره، لافتا إلى أنه لا يعد بأي شيء فيما يتعلق بالألقاب.



الى ذلك، أعلن العربي أمس عن انتهاء موسم النجم الشاب بندر السلامة الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته أمام القادسية وحاجته لنحو 8 أشهر من العلاج قبل العودة إلى الملاعب من جديد.



من جانبه، أكد مدرب القادسية الصربي بوريس بونياك أن فريقه قدم مباراة جيدة المستوى رغم الخسارة، مضيفا: أنني سعيد بالأداء بشكل عام، والفريق يحقق تقدما ملموسا مرحلة بعد أخرى، ونسير في الاتجاه الصحيح، وقد افتقدنا للحظ أمام العربي، حيث لم نستفد من عديد الفرص المناسبة للتسجيل، وهذا أمر وارد الحدوث في كرة القدم، أحيانا تفوز وأحيانا أخرى تخسر وتتعلم.



وأكد بونياك أن الأصفر لم يتراجع أداؤه في الشوط الثاني، وقال: «قدم اللاعبون كل ما يستطيعون في المباراة خلال شوطيها، ولكن تأثروا سلبا بأرضية الملعب التي لا تصلح لإقامة مباراة عليها، خاصة بعد الأمطار الغزيرة التي غمرت أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة، وهذا الأمر لم يكن في صالح الفريقين وليس القادسية فحسب».