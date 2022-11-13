خسر منتخبنا الوطني لهوكي الجليد للسيدات مساء الخميس الماضي أمام أيرلندا 4-3 ضمن منافسات بطولة الكويت الدولية التطويرية للعبة المقامة على صالة نادي الألعاب الشتوية، في حين واصلت كولومبيا صدارتها البطولة.

ولم يقدم المنتخب الوطني المستوى المتوقع منه في هذه المباراة اذ كانت تصب كل الترشيحات بجانبه باعتبار ان منتخب ايرلندا لم يتذوق طعم الفوز بالبطولة الا ان الاخير تألق ليظفر بأول ثلاث نقاط بالبطولة بينما بقي الكويت بالرغم من الخسارة ثالثا برصيد 6 نقاط وتبقى آماله كبيرة بإحراز المركز الثاني بشرط الفوز على الامارات بنهائي البطولة الذي اقيم في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وفي المباراة الثانية سحق منتخب لوكسمبورغ نظيره أندورا (11-0) ليرفع الفائز رصيده إلى 9 نقاط منفردا بالمركز الثاني، بينما تكبد منتخب أندورا صاحب المركز السادس والاخير خسارته الرابعة تواليا دون ان يحصل على نقطة.

وفي المباراة الثالثة عزز منتخب كولومبيا صدارته للبطولة بعد تحقيقه فوزا كبيرا على الامارات (14-1) محققا العلامة الكاملة بعد انتصاره الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة فيما بقي الإمارات في المركز الرابع بعد ان تجمد رصيده عند 6 نقاط.