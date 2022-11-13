يحيى حميدان



حقق الساحل فوزه الأول في دوري «زين» الممتاز بتفوقه على كاظمة 3-1 على ستاد نادي الشباب مساء أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من القسم الأول.



ورفع «أبناء أبوحليفة» رصيدهم إلى 5 نقاط في المركز العاشر والأخير، فيما بقي «البرتقالي» على رصيده السابق 13 نقطة، وهذه هي المباراة الخامسة على التوالي لكاظمة التي يفشل فيها في تحقيق الانتصار في الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت سريعة من الطرفين، وتمكن كاظمة من افتتاح التسجيل من ركلة ركنية نفذها ناصر فرج وأرسل الكرة على رأس المدافع السويدي ميشيل ميلاد غير المراقب، ليحولها في شباك حارس الساحل حمد الخالدي (12).



وسيطر الساحل بعد ذلك على مجريات المباراة وعادل النتيجة من كرة ثابتة، أرسلها راشد فراج بإتقان صوب ضاري الرقم ووضعها بالرأس في المرمى الكظماوي (20).



وفي الشوط الثاني، حافظ «أبناء أبوحليفة» على سيطرتهم و«رتمهم» العالي وتقدموا بالهدف الثاني عن طريق التونسي حمزة بن محمد بعد تمريرة مميزة من ضاري الرقم (50).



بعد ذلك، أخذت المباراة طابع الخشونة والالتحامات من الطرفين، وتراجع الساحل لمناطقه الدفاعية وحاول لاعبوه كسب الوقت عبر كثرة السقوط على أرضية الملعب.



وسجل فيصل عجب هدف تأكيد الانتصار لـ «أبناء أبوحليفة» من ركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم علي الحرز بعد عرقلة مدافع كاظمة محمد الفارسي لمهاجم الساحل حمد الحبسي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للساحل 3-1.