يصل إلى البلاد اليوم الأحد المنتخب المصري لكرة القدم، وذلك من أجل مواجهة المنتخب البلجيكي في السادسة من مساء الجمعة المقبل على ستاد جابر الأحمد الدولي.



ويستعد المنتخب المصري لاستكمال منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، فيما يختتم المنتخب البلجيكي استعداداته لخوض بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل، علما بأنه سيغادر إلى الدوحة عقب انتهاء المباراة مباشرة.



وسيكون في استقبال وفد منتخب «الفراعنة» السفير المصري أسامة شلتوت، ورئيس مجلس إدارة شركة إيدو - رئيس اللجنة المنظمة للقاء مؤيد الشهاب، إلى جانب بعض مسؤولي اتحاد الكرة.



وكان وفد من العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم وعدد من أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب، قد وصل إلى البلاد الجمعة الماضي، للوقوف على جهوزية الفندق الذي سيقيم به الوفد، وكذلك الملعب الذي سيتدرب عليه المنتخب.



وأعلن مدرب المنتخب المصري البرتغالي فيتوريا القائمة النهائية للقاء، والتي ضمت 24 لاعبا، ومن بينهم نجم ليفربول محمد صلاح، واللاعبون الذين وقع الاختيار عليهم هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد عواد، عمر جابر، أكرم توفيق، أحمد حجازي، علي جبر، أسامة جلال، محمود علاء، محمد حمدي، حسين السيد، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني، إمام عاشور، محمود حمادة، محمد مجدي «أفشة»، طاهر محمد طاهر، محمود حسن «تريزيجيه»، مصطفى محمد، أحمد حسن «كوكا»، عمر مرموش، محمد صلاح، زيزو. ومن المقرر، أن يكتمل وفد المنتخب المصري بوصول جميع المحترفين بعد غد الثلاثاء.



إلى ذلك، تلقت شركة ايدو واللجنة المنظمة للمباراة كتاب من قبل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، تم التأكيد خلاله على وصول الوفد إلى البلاد يوم الثلاثاء المقبل.