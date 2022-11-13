يعقوب العوضي



تستضيف صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث يلتقي العربي برصيد نقطتين مع القرين من دون نقاط في الـ 4:30، فيما يواجه كاظمة وبرصيده نقطة واحدة مع الكويت المتصدر بأربع نقاط في الـ 6:15، وفي المباراة الثالثة يلعب برقان بنقطتين مع اليرموك بنفس الرصيد.



في اللقاء الأول يسعى الأخضر بقيادة المدرب الوطني أحمد فولاذ الى تعويض خسارته في الجولة الثانية أمام الكويت 35-33 فيما يتطلع القرين الى حصد أولى نقاطه بعد تعثرين في الجولة الاولى أمام برقان وفي الجولة الثانية أمام الصليبخات.



أما المباراة الثانية، فيسعى كاظمة الذي حرم الكويت من لقب كأس السوبر لإثبات جدارته وتكرار الفوز، خاصة بعد تعثره في المباراة الافتتاحية في الدوري أمام العربي، وتعادله في الثانية أمام الفحيحيل.

وفي المقابل، يأمل الكويت للثأر من هزيمة السوبر بقيادة المدرب البرازيلي أوليفيرا والذي تولى دفة قيادة الفريق في الجولة السابقة.