عبدالعزيز جاسم



يغادر في الثانية بعد ظهر اليوم وفد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى إمارة دبي الإماراتية، وذلك للانتظام في معسكر يستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل ضمن استعدادات الأزرق لكأس الخليج «خليجي 25» الذي سيقام في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير المقبل.



وسيخوض منتخبنا مباراتين وديتين الأولى أمام لبنان 19 الجاري، والثانية مع الجزائر 25 منه، على أن يخوض مباراة ودية ثالثة في حال اتفق مع أحد المنتخبات الموجودة في دبي حاليا، وستكون قبل العودة بيوم أو يومين على أقل تقدير، لكي يتمكن المدرب البرتغالي روي بينتو من وضع أفكاره وتطبيقها بصورة تصل للاعبين من خلال التدريبات والمباريات لكي يكون التجمع الثاني في نهاية ديسمبر المقبل أسهل من جميع النواحي.



وكان بينتو قد اختار قائمة مكونة من 26 لاعبا للمغادرة إلى المعسكر وهم: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سليمان عبدالغفور، حمد القلاف، مشاري غنام، بدر جمال، راشد الدوسري، حسن حمدان، خالد شامان، خالد إبراهيم، سلطان العنزي، حمد حربي، عبدالعزيز وادي، عبدالله الفهد، بدر طارق، علي خلف، مهدي دشتي، فواز عايض، أحمد الظفيري، مبارك الفنيني، عيد الرشيدي، محمد دحام، شبيب الخالدي، عبدالعزيز مروي فيما تم استبعاد كلاً من أحمد شبيب وبندر السلامة لاصابتهما بالرباط الصليبي.