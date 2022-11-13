هادي العنزي



تنطلق مساء اليوم الجولة الثالثة للدوري العام لكرة السلة بإقامة مباراتين على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم، تجمع الأولى بين العربي والتضامن في الـ 5:15 مساء، وتليها مواجهة بين القادسية واليرموك في الـ 7:15 مساء على ذات الصالة.

ويسعى الأصفر لتحقيق ثالث فوز تواليا في الدوري، للمنافسة مبكرا على صدارة الترتيب، فيما يأمل «أبناء مشرف» مفاجأة الأصفر وتحقيق الفوز الثاني تواليا، بعد تغلبهم على التضامن في الجولة الماضية (100-56)، ولن تكون مهمة القادسية سهلة اليوم.



وفي المباراة الثانية، يسعى العربي والتضامن لتحقيق الفوز الأول في الدوري، حيث جاءت البداية مخيبة لكليهما، وتبدو حظوظ العربي أقرب للفوز من نظيره التضامن.