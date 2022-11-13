يغادر مساء اليوم وفد المنتخب الوطني للسيدات للكرة الطائرة متجها للعاصمة الأردنية (عمان) للمشاركة في بطولة غرب آسيا الأولى للسيدات للكرة الطائرة المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 24 نوفمبر الجاري.

ويترأس وفد المنتخب د.استقلال الرقم ويتكون من حميدة اليوسفي إدارية والجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب التونسي محمد الميموني ومساعدي المدرب سامية النجار وآمال مرزوق واحمد البلوشي حكم مرافق بالإضافة لـ 14 لاعبة، هن: فاتن المزيعل، وفاطمة الصابري وجمانة محمود، وبدور النكاس، ولجين العماني، وضحى أبل، وضحة العمر، وروان صالح، ولطيفة باقر، وزينب أحمد، وزهرة الحسين، وحصة عبداللطيف، وحليمة رشيد، وحوراء فرج.



من جانبه، أكد مدرب المنتخب محمد الميموني أن لاعبات المنتخب بذلن مجهودا كبيرا خلال الفترة التحضيرية للبطولة والتي استمرت لمدة شهر ونصف الشهر تقريبا خاض الفريق خلالها ثلاث مباريات مع فرق محلية بهدف الاحتكاك والتطبيق الميداني لخطط اللعب التي سنعتمد عليها خلال البطولة المقبلة. يذكر أن المنتخب سيفتتح مشواره في البطولة الأربعاء المقبل بلقاء منتخب قطر.