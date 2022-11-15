وصل وفد المنتخب المصري لكرة القدم إلى الكويت على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية، وذلك لمواجهة المنتخب البلجيكي في المباراة الودية الدولية التي ستقام على ستاد جابر الجمعة المقبلة 18 نوفمبر، حيث إن الخطوط الجوية الكويتية هي الناقل الرسمي لهذه المباراة وراع رئيسي للحدث.



وبهذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الشركة خالد البستان: «يسر الكويتية بأن تكون ناقلا رسميا وراعيا رئيسيا لهذا الحدث الاستثنائي المهم الذي يجمع بين المنتخب المصري ونظيره البلجيكي، كما تفخر الشركة بأن تكون جزءا أساسيا من هذا الحدث، حيث ستقوم أيضا بتخصيص طائرة لنقل المنتخب البلجيكي بعد انتهاء المباراة إلى الدوحة وذلك للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، علاوة على ذلك تخصيص رحلة أيضا لمغادرة المنتخب المصري».



وأضاف البستان: «رعاية الكويتية للحدث تأتي في إطار حرصها التام على دعم وتشجيع الرياضة والشباب والذي يأتي أيضا ضمن أهدافها لتنفيذ برامجها وسياساتها للمسؤولية الاجتماعية، كذلك فإن الشركة لا تألو جهدا في المشاركة بمثل هذه المناسبات كونها أحد المؤسسات العريقة في الدولة ومن المهم مشاركتها وإبراز دورها المجتمعي والخدمي للمجتمع».