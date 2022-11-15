هادي العنزي



تغلب القادسية على اليرموك 110-101 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في افتتاح الجولة الثالثة للدوري العام لكرة السلة، ليرفع الأصفر رصيده إلى 6 نقاط، من ثلاثة انتصارات، فيما وصل اليرموك إلى نقطته الـ 4.



وفي مباراة ثانية، تغلب العربي على التضامن 97-54، على الصالة ذاتها، ليرفع الأخضر رصيده إلى 4 نقاط من فوز وخسارتين، فيما وصل رصيد الخاسر إلى 3 نقاط من 3 هزائهم متتالية.



وتتواصل مواجهات الجولة الـ 3 اليوم، بمباراة واحدة تجمع الشباب والصليبخات في 7:15 مساء على صالة الاتحاد.



جاءت مواجهة القادسية واليرموك متكافئة، ومثيرة في أغلب أشواطها الـ 4، تقدم الأصفر 22-18 في الربع الأول، ولم يتمكن «أبناء مشرف» من تقليص الفارق في الربع الثاني، لينتهي النصف الأول من المواجهة بتقدم القادسية 43-33.



وفي النصف الثاني، واصل القادسية بسط أفضليته هجوما ودفاعا، وسجل 30 و41 نقطة في الشوطين الثالث والرابع تواليا، فيما لم يتمكن «اليرامكة» من تسجيل سوى 27 و37 نقطة، لم تكن كافية للتفوق على القادسية، وتألق في المباراة نجم الأزرق والقادسية عبدالمحسن الموسوي بتسجيله 32 نقطة، وتمريره 12 كرة حاسمة.