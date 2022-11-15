ينظم نادي الرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية اعتبارا من اليوم كأس المغفور له الشيخ عبدالله المبارك في رماية الاطباق الطائرة (سكيت ـ تراب)، وتستمر حتى السبت 19 نوفمبر الجاري.



وقد تم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة السبت الماضي وحتى مساء أمس وهو الموعد المحدد لإجراء القرعة وتوزيع المجموعات، حيث تشمل المنافسات فئات (الرجال ـ السيدات ـ الناشئين)، وسوف يشهد اليوم الثلاثاء انطلاق التدريبات الرسمية لرماة وراميات السكيت العمومي والناشئين.



من جانبه قال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي، إن هذه البطولة لها أهمية خاصة لدى أسرة الرماية الكويتية وان مجلس الإدارة في نادي الرماية الكويتي يحرص على إدراج كأس المغفور له الشيخ عبدالله المبارك ضمن برنامج نشاطه المحلي سنويا وهي منذ انطلاقتها تشهد مشاركة كبيرة من قبل رماة وراميات النادي والاتحاد الرياضي للحرس الوطني. وقال ان البطولة تعد إحدى التجارب المفيدة قبل بدء مشاركاتهم الخارجية المقبلة، متوجها بالشكر إلى أسرة المغفور له الشيخ عبدالله المبارك لدعمهم المستمر لرياضة الرماية الكويتية.