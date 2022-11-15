يعقوب العوضي



ثأر فريق كرة اليد بنادي الكويت من كاظمة بفوزه عليه 30 - 27 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط منفردا بصدارة الترتيب العام مؤقتا بعد الجولة الثالثة، وفي مباراة أخرى فاز برقان على اليرموك 30 -28 ورفع رصيده إلى 4 نقاط فيما بقي اليرموك على رصيده السابق بنقطتين.



وتعرض لاعب كاظمة التونسي محمد فراد لإصابة في عضلة الفخذ قد تبعده عن الملاعب فترة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات.



وضمن منافسات الجولة 3 من دوري الدرجة الأولى على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد فاز خيطان على التضامن 29 -26 فيما تغلب منتخب الناشئين على الشباب 38 -34 وتعادل الجهراء مع النصر 31 -31.



ويتصدر خيطان الترتيب العام برصيد 6 نقاط يليه النصر بـ 5 نقاط ثم الجهراء ثالثا بـ 3 نقاط والشباب بنقطتين في المركز الرابع والتضامن الأخير دون رصيد.



وأسفرت نتائج مباريات دوري تحت 13 سنة عن فوز القادسية على برقان 28 -14 والقرين على الفحيحيل 17-16 والعربي على الساحل 18 -10 واليرموك على كاظمة 25 - 17 وخيطان على الصليبخات 18-13 والكويت على السالمية 23 -21 فيما فاز النصر على الجهراء 22 -8.

ويتصدر الترتيب الكويت برصيد 12 نقطة يليه بفارق الأهداف القرين ويحتل اليرموك المركز الثالث أيضا بفارق الأهداف، فيما يحتل الفحيحيل المركز الرابع بـ 10 نقاط.