عبدالعزيز جاسم



قاد المدرب البرتغالي روي بينتو تدريب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في دبي مساء أمس، وهي الحصة التدريبية الأولى له مع «الأزرق» منذ إعلان توليه مهمة تدريب المنتخب في سبتمبر الماضي.



وكان منتخبنا قد وصل إلى الإمارات أول من أمس لإقامة معسكر تدريبي ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25)، والتي من المقرر ان تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير المقبل.



وحرص المدرب بينتو على خوض اللاعبين تدريبات الإطالة صباحا في النادي الصحي التابع للفندق الذي تقيم فيه بعثة «الأزرق»، وذلك بسبب مشاركة عدد من اللاعبين في المباريات الرسمية بالدوري مع نهاية الأسبوع الماضي ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.



وكان التدريب الرسمي الأول للمنتخب على ملعب شرطة دبي مساء والذي يعتبر بمنزلة الانطلاقة لمنتخبنا المتجدد والذي يتواجد فيه عدد كبير من اللاعبين الشباب.



ويستعد «الأزرق» لخوض أولى مواجهاته الودية السبت المقبل أمام المنتخب اللبناني الذي يقوده المدرب أليكس إليتش والذي يسعى أيضا إلى تشكيل منتخب شاب يطمح من خلاله الى المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، لذلك يعتبر «منتخب الأرز» أحد المنتخبات التي تريد تجديد الدماء في الفترة المقبلة.



كما سيخوض منتخبنا الوطني مواجهة ودية ثانية أمام المنتخب الجزائري 25 الجاري، ويسعى أيضا إلى الاتفاق على خوض مواجهة ودية ثالثة مع أحد المنتخبات التي تعسكر حاليا في دبي إما في 29 أو 30 الجاري.