حقق متسابقو نادي الرياضات البحرية مراكز متقدمة بعدة فئات في الجولة الثانية من بطولة أبوظبي للموتو سيرف التي نظمها مؤخرا نادي أبوظبي للرياضات البحرية.



وقال رئيس مجلس إدارة النادي محمد الزنكي في تصريح إن منافسات الجولة استمرت ليوم واحد تنافس فيها المتسابقون بأربع فئات بمشاركة 35 لاعبا من 12 دولة.



وأضاف أن متسابقي النادي مستعدون للجولة الثالثة من البطولة التي ستقام في إمارة عجمان، وسيقدمون أفضل أداء للظفر بالمراكز الأولى في مختلف الفئات.



وأسفرت نتائج الجولة الثانية عن فوز المتسابق حمد الحداد بالمركز الثاني بفئة الناشئين، فيما حصد فارس رمضان المركز الثالث بنفس الفئة، وحقق عبدالرزاق البغلي المركز الأول لفئة المبتدئين، أما المركز الثاني فقد ذهب لمبارك الفاضل، فيما نال حسن بوعباس المركز الثاني بفئة المحترفين.