كشف مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم جلال القادري عن قائمة تضم 26 لاعبا تم استدعاؤهم لكأس العالم 2022 في قطر، وفي طليعتهم المهاجمان وهبي الخزري ويوسف المساكني.

ووقع «نسور قرطاج»، في مشاركتهم السادسة في كأس العالم، ضمن المجموعة الرابعة مع فرنسا، أستراليا، والدنمارك. ويعول المنتخب التونسي بطل افريقيا عام 2004 على تحقيق فوزه الثالث في تاريخ مشاركته المونديالية.



وتريث القادري في اعلان تشكيلته حتى اليوم الاخير المسموح به من قبل الاتحاد الدولي وذلك إفساحا في المجال امام جميع اللاعبين للالتحاق والوقوف على جهوزيتهم.



التشكيلة الرسمية لمونديال قطر:



٭ حراسة المرمى: البشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري)، أيمن دحمان (الصفاقسي)، معز حسن (الأفريقي)، وأيمن المثلوثي (النجم الساحلي).



٭ الدفاع: ديلان برون (ساليرنيتانا الإيطالي)، نادر الغندري (الأفريقي)، منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي)، بلال العيفة (الكويت)، محمد دراغر (لوسيرن السويسري)، علي العابدي (كاين الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، وجدي كشريدة (أتروميتوس أثينا اليوناني)، وياسين مرياح (الترجي).



٭ الوسط: عيسى العيدوني (فيرينتسفاروش المجري)، الياس السخيري (كولن الألماني)، حنبعل المجبري (برمنغهام الإنجليزي)، فرجاني ساسي (الدحيل القطري)، محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي (الترجي).



٭ الهجوم: وهبي الخزري (مونبلييه الفرنسي)، نعيم السليتي (الاتفاق السعودي)، سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري)، يوسف المساكني (العربي القطري)، أنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي)، عصام الجبالي (أودنسي الدنماركي)، وطه ياسين الخنيسي (الكويت).



.. و الإصابة تبعد حارث عن المغرب



أعلن نادي مرسيليا الفرنسي ان لاعب وسطه المغربي أمين حارث تعرض لالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، ما سيبعده منطقيا عن نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم الذي ينطلق الأحد.



وقال النادي المتوسطي في بيانه: «يعاني أمين حارث الذي أصيب خلال مواجهة موناكو» انتهت لمصلحة مرسيليا 3-2 «من التواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى». ومن المحتمل ان تبعده الإصابة عن الملاعب عدة أشهر.



تابع مرسيليا عن حارث (25 عاما) الذي عاد إلى صفوف مرسيليا بعدما لعب معه النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من شالكه الألماني «تجرى له فحوص طبية راهنا لتقديم الرعاية المناسبة لإصابته. سيتبع اللاعب بروتوكول رعاية مناسبا».



وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديزازي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت، قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله الى غرف الملابس على الحمالة، تاركا مكانه لديميتري باييت الذي بدا متأثرا برؤية زميله المغربي يتألم.



قال اللاعب المغربي قبل مباراة موناكو: «بدءا من الوقت الذي نبدأ فيه بالانتباه من التعرض لإصابات، نقع عندها في فخ الإصابات.

سألعب وكأنها مباراة طبيعية.

سأقدم كل شيء، وعندما تقدم كل شيء تحاول تفادي الإصابات». تابع حارث الذي شارك في مونديال روسيا 2018 «يجب ان نخوض المباريات بنسبة 100% ولا نفكر بكأس العالم. ستأتي كأس العالم لاحقا، إذا خضناها يكون الأمر جيدا، وإذا تعرضنا لإصابة في المباراة الأخيرة يكون قدرنا».