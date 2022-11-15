وصل الكويت أمس نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، ليلتحق بمنتخب «الفراعنة» استعدادا لمواجهة منتخب بلجيكا في السادسة مساء الجمعة المقبل على ستاد جابر الأحمد الدولي في مباراة ودية دولية، وكان لاعب أرسنال محمد النني قد وصل أيضا أمس.



ويجري المنتخب المصري تدريبه اليوم الثلاثاء على ستاد نادي الكويت مكتمل الصفوف بعد انضمام جميع المحترفين أمس الأول وأمس، باستثناء لاعب فولفسبورغ الألماني عمر مرموش الذي تم استبعاده رسميا من قائمة اللقاء بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام هوفنهايم الأخيرة.



إلى ذلك، يصل البلاد مساء اليوم وفد المنتخب البلجيكي مكتمل الصفوف، وذلك من أجل مواجهة نظيره المصري.

ويختتم المنتخب البلجيكي بهذه المباراة استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2022 بقطر، فيما يستعد المنتخب المصري للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



وسيكون في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة شركة إيدو رئيس اللجنة المنظمة للقاء مؤيد الشهاب وعدد من أعضاء السفارة البلجيكية في الكويت، إلى جانب مسؤولين من الاتحاد الكويتي لكرة القدم.



ومن المقرر أن يباشر المنتخب البلجيكي تدريباته مساء غد الأربعاء على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، على أن يجري تدريبه الأخير على ستاد جابر الأحمد الدولي مساء الخميس، ثم يغادر إلى الدوحة عقب انتهاء المواجهة مباشرة.



وكان الاتحاد البلجيكي قد أبلغ شركة ايدو واللجنة المنظمة للقاء بحضور وسائل الإعلام في التدريبين لمدة 15 دقيقة قبل انطلاقهما.



هذا وقد رحب مؤيد الشهاب بوفدي المنتخبين المصري والبلجيكي في الكويت، متمنيا لهما طيب الإقامة والتوفيق في المباراة التي ستجمعهما.



ولفت إلى أن المنتخبين يوليان المباراة أهمية خاصة، كونها تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وتم اعتمادها رسميا في أجندته، كما أنها الأخيرة لبلجيكا قبل انطلاق مونديال 2022، كما أن الفراعنة ستساندهم جماهير كبيرة للغاية من الجالية المصرية، وسيحرصون على تحقيق نتيجة إيجابية.



وأعلن الشهاب فتح بوابات ستاد جابر الأحمد الدولي أمام الجماهير في الساعة 1:00 من بعد ظهر الجمعة المقبل، مبينا أن شركة إيدو ستقيم مهرجانا قبل انطلاق اللقاء، ومشاركة الجماهير في العديد من اللعبات الرياضية.



وأوضح أن شركة ايدو حرصت على تواجد العديد من المطاعم و«الكافيهات» في ستاد جابر الأحمد لتقديم خدماتها للجماهير التي ستحضر اللقاء.



واختتم الشهاب تصريحه، مؤكدا أن اللجنة المنظمة باتت جاهزة لإقامة اللقاء بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات، ومشددا على أن مواجهة مصر وبلجيكا ستكون باكورة العديد من المباريات العالمية التي ستنظمها شركة ايدو على أرض الكويت.