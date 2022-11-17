أقام الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة الملتقى الأول لأصحاب المدارس الخاصة في فندق الفورسيزون، حيث أشاد الحضور من أصحاب المدارس الخاصة بهذه المبادرة التي تؤكد على دور الاتحاد في حل المشكلات والمساهمة في تطوير العملية التعليمية لكل المدارس الخاصة.



هذا وصرحت نورة الغانم رئيسة الاتحاد عن سعادتها بالإنجازات التي حققها الاتحاد في الفترة الماضية ومن ضمنها توقيع مذكرة تفاهم لتطوير العملية التعليمية.



كما صرح طلال الجري نائب رئيس الاتحاد عن سعادته بهذه المبادرة الطيبة وأن حضور أصحاب المدارس الخاصة هو تشريف للاتحاد ولدوره الكبير في دعمهم في شتى المجالات.



من جانبه، أشاد على البغيلي بخطوة الاتحاد بعمل مثل هذا الملتقى ليتسنى لكل ملاك المدارس طرح وجهات نظرهم والمشاكل التي تواجه القطاع التعليمي.



كما صرح د.فهد الراشد بأن هذا الملتقى فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين أصحاب المدارس الخاصة، مبينا في الوقت ذاته عن أهمية قطاع التعليم كأحد أهم الركائز للاقتصاد.



من جهتها، أشارت سمية المطوع إلى أهمية الاتحاد ودوره الكبير حاليا في تلمس المشاكل الموجودة في المدارس الخاصة والعمل على حلها.



الجدير بالذكر أن هذا الملتقي قد ضم أصحاب العديد من المدارس الخاصة والتي يبلغ عدد طلاب مدارسهم حوالي 42% من إجمالي عدد الطلبة في الكويت.