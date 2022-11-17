نظمت عمادة شؤون الطلبة ورشة تدريبية للفرق المشاركة في دوري مناظرات كليات جامعة الكويت باللغة العربية في نسخته الثامنة للعام الجامعي 2023/2022 بالتعاون مع الفريق الوطني للمناظرات، بإشراف مشرفة المناظرات د.نوال الكندري، وبمشاركة الفريق الوطني للمناظرات وعدد من الطلبة المشاركين من مختلف كليات جامعة الكويت.



بدورها، صرحت المشرف على دوري المناظرات د.نوال الكندري بأن منافسات دوري مناظرات كليات جامعة الكويت باللغة العربية بالنسخة الثامنة ستنطلق يوم السبت الموافق 19 نوفمبر، في كلية الهندسة والبترول بمدينة صباح السالم الجامعية في تمام الساعة 10 صباحا، والدعوة مفتوحة للجميع للحضور والاستمتاع بالمنافسات.



وأشارت د.الكندري الى أن الورش التدريبية للفرق المشاركة بالمناظرات أقيمت من تاريخ 14 إلى 15 نوفمبر 2022 في قاعة البنك الدولي قاعة (119) بجامعة الكويت كلية العلوم الاجتماعية بالحرم الجامعي - الشويخ من الساعة 5:30 حتى 8 مساء، وذلك حرصا من عمادة شؤون الطلبة على تأهيل وإعطاء الفرق المشاركة مزيدا من الدورات التكثيفية، لخلق جيل واع ومثقف قادر على الحوار على أسس صحيحة.



هذا، وقد قام الأستاذ صلاح الدين الكندري من الفريق الوطني للمناظرات بتقديم الورشة التدريبية للفرق المشاركة من خلال استعراض أهم الأسس الفنية للمناظرة، وتقديم أمثلة لمواضيع متنوعة ومختلفة من الممكن أن تطرح للفرق المشاركة في المناظرات، مستمعا لآراء الطلبة الحضور، كما بين أهداف وطرق التناظر الصحيحة من خلال إعطاء شرح مفصل عن كيفية التناظر.