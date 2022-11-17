عبدالعزيز الفضلي



قام القطاع المالي بوزارة التربية بتحويل مكافآت الأعمال الممتازة لجميع العاملين في المدارس من معلمين وإداريين بمختلف المناطق التعليمية الى البنك المركزي وإيداعها في حسابات المستحقين.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه بعد صرف مكافآت جميع العاملين في المدارس والوزارة لم تصل الى القطاع المالي الكشوفات الخاصة بالهيئات التعليمية والادارية في مدارس منطقة الفروانية التعليمية، مشيرة الى أن الأمر مازال معلقا خاصة أن الشؤون المالية في الوزارة تقوم على الفور بصرف المكافآت عند وصولها من القطاع الإداري.

وأبدت المصادر استغرابها الشديد لعدم الانتهاء من كشوفات الفروانية، داعية ذوي الاختصاص لسرعة الإنجاز وصرف المكافآت لمستحقيها.