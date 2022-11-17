تحت رعاية القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.محمد علي الملا، وحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية.د.مها مشاري السجاري، والقائم بأعمال رئيس قسم دراسات المعلومات د. سهى العوضي، والمدير الإداري للكلية السيد عبدالعزيز بولند، ومراقب المدير الإداري فرح العياضي، نظمت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الملتقى العلمي الأول تحت عنوان (المعلومات من منظور متكامل) في الفترة من 14-15 نوفمبر 2022.



وبهذه المناسبة أعرب القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة أ.د.محمد علي الملا عن سعادته برعاية الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز تمكين ما تضمنته المبادرات والأهداف الواردة في محاور الخطة الإستراتيجية لجامعة الكويت والمتمثلة في تطوير نظم المكتبات وتنويع مصادرها العلمية وضمان سهولة الوصول للمعلومات المطلوبة وتعزيز بناء نظام إداري مؤسسي مستدام يهدف لتوحيد مرجعية تحقق مبادئ التكامل والشفافية والمواطنة التي خلص إليها برنامج عمل الحكومة الأخير الذي جاء تحت شعار (تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين).



وأكد أ.د.الملا أن الجامعة تسعى لإعداد كوادر بشرية متخصصة في التكنولوجيا وتداعياتها على الأخلاقيات والمجتمع والمزودة بأحدث النظريات التي تتماشى مع متطلبات العصر، إضافة إلى توعيتها من مخاطر الإنترنت وطرق الحماية منها، والالتفات إلى الدور الفاعل الذي تلعبه المواطنة الرقمية والبيانات الضخمة وتأثيرهما على العلوم الأخرى مثل العلوم الصحية والإدارية وغيرها.



وفي نهاية كلمته توجه الملا بالشكر والعرفان لكلية العلوم الاجتماعية ممثلة بالقائم بأعمال عميد الكلية أ.د.مها مشاري السجاري، وكافة القائمين على إقامة وتنظيم هذا الملتقى العلمي المهم.



من جهة أخرى، تقدمت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.مها مشاري السجاري بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة العلمية والتحضيرية للملتقى مثمنة جهودهم المبذولة في الإعداد والتنظيم، ولجميع الأساتذة المشاركين سواء بالحضور بصفة شخصية أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.



وأوضحت أ.د.السجاري أن الملتقى يسلط الضوء على الكيفية التي يتم بها تناول خواص المعلومات ودراسة سلوكها وقياس العوامل التي تتحكم في إنتاجها وتنظيمها واختزانها واسترجاعها من منظور ست كليات علمية مشاركة في هذا الملتقى تهتم بجانب محدد من جوانب هذا العلم الواسع البيني والمتداخل، وذلك على مدار يومين ومن خلال 3 جلسات علمية ومعرض، ليتم التعرف على أوجه الشبه والاختلاف والتكامل والتعاون بين الأقسام المعلوماتية حسب التخصص العلمي الدقيق، آملة من خلال هذه الجلسات الثرية بناء جسور التعاون البحثي بين الأقسام المعلوماتية، وإنشاء برامج أكاديمية مشتركة بين العلوم والدراسات المعلوماتية.