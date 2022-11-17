استقبل عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت أ.د.بدر فهد البديوي الخبير الزائر Prof. Mohammed Zulkernine من جامعة Queen›s University - Canada، ومدير برنامج ماجستير نظم المعلومات الحاسوبية بكلية العلوم الحياتية أ.د.قاسم صالح.



والهدف من هذه الزيارة تقييم برنامج ماجستير نظم المعلومات الحاسوبية، وذلك خلال الفترة من (6 - 11 نوفمبر 2022)، كما تمت مناقشة العديد من المعايير الخاصة بتطوير البرنامج من خلال بعض المقترحات، ومن أبرزها: استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة بنظام الدوام الكامل لمساعدة أعضاء هيئة التدريس بنشر الأبحاث بصورة أكبر من كافة التخصصات المعنية - ضرورة تعاون قسم نظم المعلومات الحاسوبية مع الأقسام الأخرى، مثل هندسة الكمبيوتر أو علوم الحاسوب بجامعة الكويت بهدف تطوير البرنامج وإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس باختيار أكبر عدد من الطلبة، وأهمية وجود مواد مشتركة فيما بين البرنامج والكليات الأخرى ذات العلاقة.