كرمت جامعة الكويت ممثلة بقطاع الأبحاث الفائزين بجوائز الأبحاث العلمية للعام الأكاديمي 2021-2022 بهدف رفع مستوى البحث العلمي في الجامعة.



وقالت مساعدة نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د.نورية الكندري، في تصريح صحافي عقب حفل التكريم، إن البحث العلمي هو بوابة التنمية لكل الدول ويعتبر من أولويات الجامعات العالمية لأنه إحدى أهم ركائز التنمية والتطوير.



وأكدت الكندري أن إنجازات الباحثين المكرمين العلمية والبحثية المتميزة تساهم بشكل واضح في بلوغ المستوى الأكاديمي والبحثي المنشود ورفع تصنيف جامعة الكويت وتعزيز مكانتها محليا وعالميا، موضحة أن الأبحاث العلمية الفائزة تحاكي مشكلات المجتمع وتطرح لها حلولا علمية وعملية وهو صميم دور الجامعة لخدمة المجتمع.



وذكرت أن الاحتفال يعكس حجم الأداء البحثي في الجامعة والجهود المبذولة من الإدارة الجامعية ممثلة بقطاع الأبحاث والقائمين عليه من خلال سعيهم الدائم والمستمر لتوفير الدعم المادي والبنية التحتية المناسبة لرفع مستوى البحث العلمي ومتابعة أمور الباحثين وتسهيل عملهم.



وأشادت بالجهد الكبير الذي بذلته اللجان العليا لجوائز الأبحاث حيث كرس الأساتذة أعضاء اللجان وقتهم وجهدهم لمراجعة الأبحاث المرشحة للجوائز واختيار الفائزين في جميع الفئات، معربة عن أملها أن تكون جوائز الأبحاث العلمية حافزا كبيرا يدفع جميع الباحثين في الجامعة للمشاركة في هذا البرنامج المتميز الذي يشكل أحد أعمدة قطاع الأبحاث في سياق دعم مسيرة البحث العلمي.



وفاز بجائزة الباحث المتميز في مجال الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاساسية والتطبيقية كل من د.يعقوب الكندري من قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية كلية العلوم الاجتماعية ود.تركي الشمري من قسم التمويل والمنشآت المالية في كلية العلوم الإدارية.



كما فاز د.عمار صفر من قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ود.علي بومجداد من قسم الكيمياء بكلية العلوم ود.بدر شفاقة من قسم إدارة تقنية البيئة بكلية العلوم الحياتية.



وفي جائزة افضل باحث من الشباب في مجال العلوم الانسانية والعلوم الاساسية والتطبيقية، فاز كل من د.هدى المؤمن ود.مريم الكندري ود.عمار بهمن ود.دانة معرفي.



وفي جائزة التميز البحثي المخصصة لطلبة الدراسات العليا لدرجة الدكتوراه ودرجة الماجستير، فاز كل من د.محمد العوضي ود.علا مغنية وفي درجة الماجستير حسين بدران واسراء محمد وروان كتانه ومنيرة الفرحان.