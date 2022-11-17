تحت رعاية القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د. محمد الملا يقيم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر الملتقى التوعوي إعادة التدوير ـ الاستدامة، خلال الفترة من 14 ـ 16 نوفمبر 2022، وذلك في بهو كلية العلوم في مدينة صباح السالم الجامعية، بحضور مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لخدمة المجتمع والمكتبات الدكتور محمد دهيم الظفيري، ومدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر فاطمة بهمن، ومجموعة من المختصين والمهتمين بالشأن البيئي.



بداية ذكر مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لخدمة المجتمع والمكتبات د.محمد دهيم الظفيري أن مفهوم الاستدامة البيئية هو الحفاظ على الحياة واستمرارها من خلال الاستخدام الصحيح للموارد الطبيعية، مؤكدا أن الاستدامة تعتبر جزءا أساسيا لأي مجتمع مدني متطور من خلال التعامل مع المواد الأولية كثروة واستثمارها.



ومن جانبها أشارت مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر فاطمة بهمن إلى أن الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو رفع درجة الوعي بأهمية إعادة التدوير والتشجيع على الممارسات المستدامة، مضيفة أن الهدف من مركز الاستدامة هو خلق بيئة صحية مستدامة بأفراد ملمين بركائز الاستدامة ومبادرين بتطبيق مكوناتها.



وقد تضمن برنامج الملتقى محاضرات قدمتها الجهات المشاركة وهي مجلة إيكو البيئية، ومركز ارتقاء التطوعي، وكلية التربية الأساسية، ومركز الخوارزمي للتدريب على تقنية المعلومات.



وأقيم على هامش الملتقى معرض شارك فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع النفطي والبنكي منها مركز نظم المعلومات، ومصنع ود بلاست للصناعات البلاستيكية، وشركة كيبيك النفطية، ومركز التعليم الإلكتروني، وإدارة المكتبات، ومركز الخوارزمي للتدريب على تقنية المعلومات، وشركة إيبسكو العالمية للتجارة العامة، وإدارة مكتبة الطالب الجامعي، ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وشركة الاتصالات الكويتية stc، وبيت الأمم المتحدة، ومجلة إيكو البيئية، ومركز ارتقاء التطوعي، وبيت التمويل الكويتي.