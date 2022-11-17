العازمي: النقابة اقترحت تعيين رئيسي قسم لكل مادة في المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية



أسامة ابو السعود



استقبل وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل مقصيد وفد نقابة العاملين بالوزارة برئاسة عادل العازمي، وتناول اللقاء شكوى حول نقل مجموعة معلمات من مدرسة الوفاء، حيث وجه مقصيد بتشكيل لجنة مشتركة لبحث الموضوع.



وقال العازمي في تصريح صحافي عقب اللقاء إن النقابة قدمت مقترحا بإصدار نشرة أو تعميم حول من يختص بموضوع حكم الحضانة لطلبة المدارس وكيفية التعامل في الحالات المختلفة لحماية الإدارات المدرسية من الوقوع في الأخطاء القانونية.



وأضاف: تم تقديم اقتراح بتعيين 2 رئيس قسم لكل مادة في المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية أو الاقسام التي يتجاوز عدد معلميها 15، وفي حالة عدم فتح الوظائف الاشرافية لمادة ما لمدة تصل الى 15 عاما يتم ترشيح رئيس القسم لمنصب المدير المساعد.



ووجّه العازمي وأعضاء الوفد الشكر لمقصيد على التجاوب والتفاعل الإيجابي لما يخدم العملية التعليمية والتربوية، مؤكدا ان هذا ما اعتدنا عليه منه خلال توليه المناصب القيادية بالوزارة.