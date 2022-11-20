مارتينيز: مصر كانت أفضل.. والهزيمة أمامها جرس إنذار

فيتوريا: نحتاج إلى لاعبين جدد في مستوى صلاح لتحقيق إنجازات كروية



متابعة: يحيى حميدان



أنهت بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة، استعداداتها لنهائيات كأس العالم في قطر، بخسارة مقلقة أمام مصر 1-2 أول من امس على ستاد جابر الأحمد الدولي في مباراة دولية ودية.

وتقدم الفراعنة بهدفي مهاجمي نانت الفرنسي مصطفى محمد (34) وطرابزون سبور التركي محمود حسن «تريزيجيه» (46)، وقلص الشياطين الحمر الفارق في الشوط الثاني عبر البديل مهاجم لنس الفرنسي لويس أوبيندا (76).



صحيح أن بلجيكا خاضت المباراة في غياب بعض اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة، أبرزهم مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو الذي يحوم الشك حول مشاركته في المونديال، لكن أداء القائد نجم ريال مدريد الإسباني إيدن هازارد الذي كان شبحا في المباراة، وزملائه في المنتخب يثير قلق مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز.



وجاءت الخسارة قبل 4 أيام على خوض «الشياطين الحمر» لمباراتهم الأولى في المونديال القطري ضد كندا ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة التي تضم المغرب وكرواتيا وصيفة المونديال الروسي 2018.



وهو الفوز الرابع لمصر على بلجيكا في 5 مواجهات بينهما مقابل خسارة واحدة.



ويستعد منتخب الفراعنة لاستئناف التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بساحل العاج 2024.



من جانبه، أكد المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا أهمية الفوز على منتخب بلجيكا، (المصنف الثاني عالميا)، مشيرا إلى أنه راض تماما عن التزام الفريق بالخطط والإعداد السابق للمباراة.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدة عقب المباراة بستاد جابر الأحمد ان سعادتي اكتملت بسعادة الجماهير المصرية في الكويت ومصر، مؤكدا أن الفوز يعتبر خطوة مهمة للفريق في المرحلة القادمة وتحقيق خطوات إيجابية.

وأضاف فيتوريا أن التجمع القادم للمنتخب سيكون في مارس المقبل، وبعده في شهر يونيو، مؤكدا أنه يتابع جيدا أداء اللاعبين بمختلف الأندية المصرية لاختيار ممن يستطيع الانضمام للمنتخب وأن المنتخب المصري يضم حاليا لاعبين كبارا، ولكنه يحتاج الى الدعم من قبل لاعبين جدد يكونون في مستوى صلاح لتحقيق إنجازات كروية في المرحلة المقبلة.



من جانبه، هنأ المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز منتخب مصر بالفوز، مؤكدا أن أداء الفريق كان متميزا وجماعيا ساعده على تحقيق الفوز وأن المنتخب البلجيكي استفاد كثيرا بمقابلة منتخب قوي مثل المنتخب المصري قبل انطلاق بطولة العالم.



وأضاف ان هذه الهزيمة بمنزلة جرس إنذار للمنتخب البلجيكي قبل انطلاق كأس العالم، وذهنيا لم نكن مستعدين لهذه المباراة، ولم نكن جيدين على مستوى الاستحواذ على الكرة، وسرعتنا كانت ضعيفة جدا، ولم يكن لدينا توازن هجومي.. ببساطة مصر كانت أفضل منا.