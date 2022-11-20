هادي العنزي



تقام مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ 4 للدوري العام لكرة السلة، يلتقي في الأولى الشباب والجهراء في الـ 5:15 مساء على صالة اتحاد كرة السلة بضاحية صباح السالم، ويتبعها في الـ 7:15 مواجهة تجمع القرين والنصر، على ذات الصالة.



في المباراة الأولى، يسعى مدرب الجهراء أحمد الفران لتجاوز تبعات خسارة فريقه أمام الكويت في الجولة الماضية (84-99) وتحقيق فوز مهم على الشباب الذي خسر بدوره من الصليبخات (70-98)، في الجولة الماضية.



وفي المباراة الثانية، ستكون الندية حاضرة بين القرين والنصر، ومن شأن فوز احدهما اعطاؤه دفعة معنوية كبيرة نحو تعزيز فرصة لحجز مقعد متقدم في دوري الدمج.