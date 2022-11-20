انطلقت الخميس الماضي منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة الـ 57 للموسم الرياضي (2022/2023) على صالة الاتحاد في مجمع سعد العبدالله.



وجمعت المباريات الافتتاحية في البطولة كلا من نادي كاظمة مع الساحل والجهراء مع برقان على صالة اتحاد كرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.



بدأت المباراة الافتتاحية بداية مميزة للبطولة التي قدم من خلالها فريق كاظمة أداء مميزا وتمكن من حسم المباراة بواقع (3-0)، وجاءت نتيجة الأشواط (25-14) و(25-23) و(29-27).



وفي المباراة الثانية، فاز الجهراء على نظيره برقان (3-1)، حيث جاءت نتيجة الأشواط (25-18) و(22-25) و(25-19) و(25-18).



يذكر أن القادسية حاز لقب البطولة منذ انطلاقتها 23 مرة ثم كاظمة 15 مرة والكويت 13 مرة، في حين فاز العربي باللقب 4 مرات والجهراء مرة واحدة.