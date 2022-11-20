تماشيا مع استراتيجية مسؤوليته الاجتماعية للتشجيع على ممارسة الرياضة، رعى بنك بوبيان ماراثون طب العائلة 2022 والذي انطلقت فعالياته في حديقة الشهيد بتنظيم من الجمعية الطبية الكويتية بهدف دعم الفعاليات الاجتماعية الهادفة لتعزيز مفهوم الاستدامة المجتمعية ذات الأهداف الرياضية والصحية والبدنية من أجل صحة وحياة أفضل للجميع.

وجاءت رعاية البنك تقديرا منه ودعما للقطاع الصحي في الكويت بمختلف شرائحه وتقديرا لجهوده الرائعة التي يبذلها.



‏‎وأوضحت عضو اللجنة المنظمة للماراثون وأمين صندوق رابطة طب العائلة وعضو لجنة الصحة النفسية التابعة لبرنامج طب العائلة التدريبي د.طيبة الحسن أن الحدث كان يتضمن سباقا للجري بمسافة 5 كيلومترات وتليه مسابقات رياضة مختلفة، بمشاركة أكثر من 300 شخص من الطواقم الطبية في الكويت وطلبة مركز العلوم الطبية وعائلاتهم، مشيرة الى أن الماراثون يعد نتاج تعاون بين رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين وبرنامج طب العائلة التدريبي وبدعم من الجمعية الطبية الكويتية.