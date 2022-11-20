أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، امس جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في النسخة الـ25، التي ستقام في مدينة البصرة العراقية، وذلك بين الفترة من 6 حتى 19 من يناير المقبل.



وستجمع مباراة الافتتاح يوم 6 يناير منتخبي العراق وعمان ضمن المجموعة الأولى، على ستاد البصرة الدولي، ثم تلعب المباراة الثانية بين المنتخبين اليمني والسعودي، على أن يشهد اليوم الثاني مواجهتي البحرين والإمارات والكويت ضد قطر.



وفي هذا الإطار، تحدث الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، جاسم الرميحي، وأكد إقامة بطولة «خليجي 25» في موعدها، قائلا: «لدينا تنسيق مستمر ومشترك مع الاخوة في اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد العراقي لكرة القدم، وهناك اطلاع دائم على المستجدات كافة، والأمور التنظيمية الأخرى ذات الصلة».



وتابع الرميحي في تصريحات نشرها موقع اتحاد الخليج العربي: «هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات، وان ما حدث في مباراة العراق وكوستاريكا الودية، التي ألغيت في اللحظات الأخيرة دون الخوض في تفاصيلها، لن يكون سببا، أو ذريعة يتحجج بها البعض، لعرقلة عملنا لإقامة خليجي 25 في البصرة».



واختتم الرميحي حديثه، قائلا: «نحن كاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على ثقة تامة بأن الاتحاد العراقي لكرة القدم سيقوم بتصويب أي قصور والعمل على عدم تكراره وتداركه في حينه، وهم قادرون على ذلك بما يملكون من خبرات تنظيمية وكفاءات ميدانية».