توج فارس نادي الصيد والفروسية بندر جمعة بلقب بطولة مركز الكويت للفروسية في قفز الحواجز، وهي البطولة المحلية الخامسة للموسم الرياضي الحالي 2022-2023، بعد منافسة قوية مع زملائه الفرسان في الشوط الرئيسي على ارتفاع 130 سم بزمن 37.39 ثانية دون نقاط جزاء.



وعبر الفارس بندر جمعة عن سعادته بتمكنه من الفوز بالمركز الأول في الشوط الرئيسي على ارتفاع 130 سم بعد المنافسة القوية مع باقي زملائه الفرسان من الأندية المحلية الأخرى.



وأوضح جمعة أن معظم الفرسان استعدوا جيدا للمنافسة بعد معسكرات خارجية ناجحة في فترة الصيف بالدول الأوروبية.



وحقق فارس نادي المسايل عبدالله العوضي المركز الثاني، تلاه الإيطالي أنطونيو موروزو وفواز السبيعي ومحمد الموسى.