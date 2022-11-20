مبارك الخالدي



فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم على منتخب لبنان 2-0 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء أمس على ملعب نادي ضباط الشرطة في الإمارات ضمن معسكري المنتخبين المقامين حاليا في الإمارات.



سجل هدفي الأزرق كل من فيصل زايد ومحمد باجية.



وشهدت المباراة تصدي حارس منتخبنا سليمان عبدالغفور لركلة جزاء.



والمباراة هي الظهور الأول للأزرق منذ خسارته أمام الأردن 0-3 في يونيو الماضي ووداعه تصفيات كأس آسيا 2023، وذلك في اطار استعدادات الأزرق بقيادة فنية جديده تحت إشراف المدرب البرتغالي روي بينتو للمشاركة في كأس «خليجي 25» في البصرة، والمقرر انطلاقها 6 يناير المقبل، حيث وقع «الأزرق» في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبات قطر والبحرين والإمارات.

وقد لعب منتخبنا بتشكيل مكون من عبدالغفور في حراسة المرمى، وفي الدفاع مشاري غنام وحسن حمدان وخالد ابراهيم وبدر جمال، وفي الوسط أحمد الظفيري وسلطان العنزي وعبدالعزيز وادي ومبارك الفنيني، وفي المقدمة عيد الرشيدي وإبراهيم كميل.



وفي الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني تبديلات للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لبقية اللاعبين.



وفي جانب آخر، يغادر البلاد الأسبوع الجاري لاعب القادسية والمنتخب الواعد أحمد شبيب، والذي تم استبعاده من القائمة بداعي الإصابة، متوجها إلى ألمانيا للخضوع إلى كشف طبي والخضوع لفترة علاج بعد ثبوت إصابته بالرباط الصليبي.



خسارة الأولمبي



إلى ذلك، خسر منتخبنا الأولمبي من منتخب فلسطين 1-2 في مباراة ودية أقيمت على ستاد نادي الشباب ضمن استعدادات «الأزرق» لخوض تصفيات أولمبياد «باريس 2024».



وسجل لمنتخبنا عبدالهادي العنزي (82)، فيما سجل لفلسطين وجدي نبهان (47) وأحمد دغيم (63 من ركلة جزاء).