يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي القادسية على برقان بنتيجة 29-28 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع الأصفر رصيده إلى 8 نقاط فيما بقي برقان على رصيده السابق بـ 4 نقاط وسجل هدف الفوز للملكي عبدالوهاب المزين في الثانية الأخيرة من عمر المباراة.



وفي سياق متصل، فاز كاظمة على القرين بنتيجة 22-20 ورفع رصيده إلى 3 نقاط وظل رصيد القرين خاليا، فيما فاز الكويت على الفحيحيل 39-28 ورفع رصيده إلى 8 نقاط بينما بقي الفحيحيل على رصيده السابق بنقطة واحدة.



إلى ذلك كشفت الفحوصات الطبية عن فترة غياب محترف كاظمة محمد فراد والذي تعرض للإصابة في عضلة الفخذ في الجولة السابقة حيث سيغيب لأسبوعين لخضوعه للعلاج الطبيعي التأهيلي.