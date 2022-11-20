ضمن جهود مجلس إدارة نادي البولينغ للارتقاء باللعبة والنهوض بها ورفع المستوى الفني والبدني للاعبين واللاعبات وتوسيع رقعة المشاركة، قام النادي بتنظيم بطولة البولينغ المفتوحة 2022 بنظام خروج المغلوب، تحت رعاية رئيس النادي الشيخ طلال المحمد وشهدت مشاركة 110 لاعبين ولاعبات من الكويت ودول الخليج ودول عربية وآسيوية، حيث بلغ مجموع الجوائز 60 الف دولار، وشهدت البطولة منافسات قوية وتألق عدد من اللاعبين منهم محمد خالد حبيب الذي قدم مستوى متميزا وفاز بالمركز الأول في كلاس (A) وجاء في المركز الثاني أصيل الرومي وفي المركز الثالث صالح خالد حبيب. وفي منافسات كلاس (B) حقق عمر الصقران المركز الأول وعبدالله عبدالسلام من مصر المركز الثاني ومحمد أبل المركز الثالث وفي منافسات السيدات فازت اللاعبة الفلبينية جينا بالمركز الأول ونيفين أحمد من مصر بالمركز الثاني والكورية الجنوبية جون جاك بالمركز الثالث وجاءت وسمية العبدالله في المركز الرابع.



وحضر رئيس نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد، وأمين سر النادي محمد الفارسي مراسم تكريم الفائزين خلال اليوم الختامي للبطولة، من جهته اشاد خالد حبيب مدير البطولة بالدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ طلال المحمد، مؤكدا ان تنظيم مثل تلك البطولات يساهم في دعم اللعبة واكتشاف مواهب جديدة.