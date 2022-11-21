مبارك الخالدي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس زين التنشيطية بإقامة 4 مباريات لحساب المجموعة الأولى، أبرزها اللقاء الذي يجمع القادسية برصيد 6 نقاط مع الكويت بـ 4 نقاط، وتقام المباراة على ستاد صباح السالم بالمنصورية في الـ 6:35 مساء.

ويفتقد الفريقان نخبة من لاعبيهما المنضمين الي المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي، كما يغيب عن الفريقين اللاعبون المحترفون لالتحاق البعض منهم بمنتخبات بلادهم أو التمتع بإجازاتهم الخاصة.



وفي المباريات الأخرى يلعب السالمية بـ 3 نقاط مع الفحيحيل بلا رصيد، وذلك على ستاد نادي الكويت في الـ 6:35، كما يلعب في الـ 4 كاظمة برصيد 4 نقاط مع اليرموك بنقطة واحدة على ملعب ناصر العصيمي، وفي التوقيت نفسه يلعب خيطان بنقطة واحدة مع برقان بـ 3 نقاط على ستاد نادي الشباب.