اختتمت مساء أول من امس منافسات بطولة الراحل الشيخ عبدالله المبارك للرماية التي نظمها النادي الكويتي للرماية بتتويج الفائزين في مسابقاتها والتي استمرت ثلاثة أيام.



وشملت البطولة التي أقيمت بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية اقامة منافسات في رمايات (سكيت) و(تراب) للرجال والسيدات والناشئين.



وأشاد الشيخ فهد خالد الفهد في تصريح عقب رعايته ختام البطولة ممثلا عن أسرة راعي البطولة بالجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي لتطوير اللعبة.



وقال إن دور الشباب الرياضي وتفانيهم في التدريبات والاستعداد الجيد للبطولات يعد ركيزة مهمة لتحقيق الإنجازات للرياضة الكويتية وفي مقدمتها رياضة الرماية.



من جانبه، قال رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي إن هذه البطولة تميزت بمشاركة كبيرة من رماة النادي والحرس الوطني وشهدت تحقيق الرماة الفائزين لنتائج جيدة، ما يجعلهم قادرين على تحقيق نتائج كبيرة في البطولات المقبلة.



وأسفرت نتائج مسابقات البطولة عن فوز عبدالعزيز السعد من رماة النادي بكأس مسابقة (سكيت) لفئة الرجال، فيما توج زميله خالد المضف بلقب مسابقة رماية (تراب) لنفس الفئة.



وأحرزت إيمان الشماع من راميات النادي كأس رماية (السكيت) للسيدات، كما فازت زميلتها سارة الحوال بلقب مسابقة رماية (تراب).



وفي منافسات الناشئين، توج الرامي سعود الهاملي بلقب مسابقة رماية (سكيت) بينما أحرز الرامي صلاح الرشيدي كأس مسابقة رماية (تراب) لذات الفئة.