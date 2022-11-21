يعقوب العوضي



تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، فيلعب في الـ 5.15 الكويت مع الساحل وكلاهما من دون نقاط، فيما يواجه القادسية في الثانية العربي في الـ 7.15، ولا يحمل الفريقان اي نقاط برصيدهما حيث انه الظهور الأول لهما في البطولة، وبطبيعة الحال تتجه الأنظار إلى لقاء قطبي الكرة الكويتية والذي يتطلع فيه العربي الى الثأر من القادسية بعد الخسارة منه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة الاتحاد التنشيطية والتي فاز بلقبها العميد واحتل وصافتها كاظمة.



ويطل الكويت للمرة الأولى في البطولة كما هو الحال مع القادسية والعربي ويسعى الى اللقب وتحقيق النقاط الثلاث، وفي المقابل يبحث الساحل عن تعويض خسارته في مواجهته الافتتاحية.