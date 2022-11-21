يحيى حميدان



كسبت مجموعة من أعضاء إدارة نادي برقان حكما قضائيا بتكليف عضو مجلس الإدارة محمد العسكر بتسيير أمور النادي الإدارية والمالية بشكل رسمي بعد الانشقاق الذي حصل في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تعطيل صرف رواتب ومستحقات منتسبي النادي من إداريين ومدربين ولاعبين محليين وأجانب وأجهزة طبية.



ويؤدي هذا القرار إلى إنهاء الكثير من المشاكل، ومنها تسجيل الصفقات الجديدة من اللاعبين مثلما حدث عند مشاركة المهاجم الأردني حمزة الصيفي في مباراة «الذهبي» أمام خيطان ضمن الجولة الثانية من دوري «زين» للدرجة الأولى والتي انتهت بفوز الفريق 2-1 قبل أن تتحول إلى الخسارة 0-3 لعدم وصول أوراق تسجيل الصيفي ممهورة بتوقيع رئيس النادي حسب القانون.



هذا، وتعاقدت إدارة برقان مع المغربي أسامة فارس ليكون مدربا للياقة البدنية في الفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل الإيطالي مارو بلاسيوس قبل أسبوع.