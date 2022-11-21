يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي السالمية على العربي 38-37 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع السماوي رصيده إلى 6 نقاط محتلا بها المركز الثالث، فيما بقي العربي على رصيده السابق بـ 4 نقاط في المركز الخامس، وفي السياق ذاته فاز الصليبخات على اليرموك 39 - 33 ورفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما ظل اليرموك على رصيده السابق بنقطتين.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية فاز الشباب على التضامن 37 -30 ورفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي التضامن من دون نقاط، فيما فاز خيطان على النصر 30 - 28 ورفع رصيده إلى 8 نقاط مبتعدا بالصدارة عن منافسه المباشر العنابي بـ 3 نقاط.