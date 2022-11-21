هادي العنزي



بخمسة أهداف لهدف تجاوز فريق كرة قدم الصالات للسيدات بنادي الفتاة نظيره فريق التضامن في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة نادي الكويت، ضمن مواجهات الجولة الثانية لدوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات، لتتصدر «الفتاة» الترتيب بـ 6 نقاط من مباراتين، فيما بقيت سيدات التضامن على رصيدهن السابق 3 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة ثانية، دك فريق سيدات نادي الكويت شباك نظيره فتيات العيون 16-0، في مواجهة من جانب واحد في جميع فتراتها، لتتجاوز سيدات «الأبيض» تعثرهن في الجولة الأولى، بعد خسارتهن من التضامن (3-6)، ويتقدمن إلى وصافة الترتيب بـ 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن سيدات التضامن، فيما بقيت فتيات العيون دون رصيد من النقاط بعد الخسارة الثانية تواليا، وفي المركز الأخير.

جاءت مواجهة سيدات الفتاة بطل دوري URC للموسم الماضي مع سيدات التضامن الوافد الجديد على البطولة مثيرة ومتكافئة في أغلب فتراتها، وقد تمكن مدرب «الفتاة» محمد الكندري من إيقاف مفاجآت سيدات التضامن، ووضع حد لطموحات نظيره المدرب البرازيلي رولفير بوليدو جوفين، بخماسية توزعت على شوطي المباراة.