دشنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى رحلاتها لنقل الجماهير من الكويت إلى الدوحة لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر، حيث سيقوم الطائر الأزرق بتشغيل رحلات يومية مباشرة لنقل المشجعين الراغبين بحضور المباريات والعودة بنفس اليوم إلى أرض الوطن ليحظى المشجعون بتجربة استثنائية ومختلفة وجديدة من نوعها.

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة خالد البستان: «يسر الكويتية أن تعلن عن بدء تشغيل رحلاتها المخصصة لنقل المشجعين إلى الدوحة لتتيح الفرصة لهم للذهاب والعودة باليوم نفسه لحضور مباريات كأس العالم أو من خلال الرحلات المجدولة بين الكويت وقطر لمن يفضل الإقامة لأكثر من يوم حسب الإجراءات المطلوبة من قبل السلطات القطرية».



وأضاف البستان أن عملية الحجز بسيطة جدا، فقد سهلت الخطوط الجوية الكويتية ذلك لعملائها الكرام، وما على المشجع إلا الاتصال على مركز الاتصال 171 لطلب حجز تذكرة السفر أو من خلال زيارة مكتب العطلات في برج راكان الواقع في مدينة الكويت أو من خلال زيارة موقع أو تطبيق الشركة الإلكتروني والدخول على رابط التسجيل في تطبيق «هيّا» وملء البيانات الخاصة به ليتيح له حضور المباريات، مع ضرورة أن يكون المشجع لديه تذكرة المباراة».