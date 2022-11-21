مبارك الخالدي



سادت أجواء الارتياح والتفاؤل أعضاء الجهازين الفني والإداري لمنتخبنا الوطني الأول في معسكره المقام حاليا في الإمارات بعد الفوز المعنوي على منتخب لبنان 2-0 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما أول من امس.



وكان الأزرق بحاجة الى فوز معنوي يمنحه دفعة نحو مزيد من الثقة قبل خوضه الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها المشاركة في «خليجي 25» في البصرة يناير المقبل.



وفي هذا الإطار، خضع الأزرق لتدريب استشفائي عقب المباراة فيما نفذ حصة تدريبية واحدة عصر امس بناء على تعليمات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي بينتو، على ان يستكمل برنامجه الإعدادي اليوم على فترتين استعدادا لمواجهة منتخب الجزائر 25 الجاري وهي المباراة الودية الثانية للمنتخب في معسكره الحالي.



وفي جانب آخر، يواصل الجهاز الطبي متابعة الإصابات لدى بعض اللاعبين ومنهم علي خلف الذي لايزال في مرحلة التأهيل.



إلى ذلك، يستأنف الأزرق الأولمبي تدريباته اليوم تحضيرا لمواجهة منتخب فلسطين للمرة الثانية بعد غد الثلاثاء في ثاني تجاربه الودية، حيث خسر في الاولى 1-2، وكان الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي ايميليو بيكسي قد منح اللاعبين راحة امس.