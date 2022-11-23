السفير العماني: علاقتنا مع الكويت وجدت لتبقى وتتطور ولا يوجد لها سقف ومفتوحة لمزيد من التعاون في شتى المجالات

اهتمام من قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات المشتركة عبر برامج تنفيذية متعددة ديبلوماسية واقتصادية وثقافية وفنية وعلمية ورياضية



أسامة دياب



أشاد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بالعلاقات الكويتية - العمانية التي وصفها بالممتازة، حيث تعد مثالا يحتذى في العلاقات بين الدول على المستويات كافة.



وقال الناهض في تصريح صحافي على هامش حفل استقبال أقامته السفارة العمانية لدى البلاد بمناسبة العيد الوطني الـ 52 لسلطنة عمان إن عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عبر السنوات والأفق الكبير الذي تنطوي عليه جعلا منها مثالا يحتذى على المستويات كافة لاسيما بين الشعبين والقيادة الرشيدة في كلا البلدين الشقيقين.



وأعرب عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في عيدها الوطني وأطيب الأماني لها بمزيد من الازدهار والتقدم في ظل قيادتها الحكيمة.



من جهته، قال سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح الخروصي في تصريح مماثل إن العلاقات الثنائية بين البلدين تعد نموذجا في نهج السلام والثبات على المبادئ والإسهام في حل المشكلات الإقليمية والدولية.



وأضاف الخروصي ان ما نحتفي به اليوم من معاني الأخوة بين البلدين الشقيقين: «نتيجة طبيعية للعلاقات التاريخية ووشائج الأخوة منذ قرون مضت»، منوها بما يربط البلدين من تاريخ وثقافة وأنماط حياة وتجارة وغيرها على شواطئ الخليج العربي.



ولفت إلى اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات في شتى المجالات والقطاعات من خلال برامج تنفيذية متعددة، لاسيما الديبلوماسية والاقتصادية والثقافية والفنية والعلمية والرياضية، مشددا على أن العلاقات الثنائية بين البلدين وجدت لتبقى وتتطور ولا يوجد لها سقف، بل هي مفتوحة لمزيد من التعاون في شتى المجالات.



وسلط الضوء على عدد من الفعاليات التي أقامتها السفارة بمناسبة العيد الوطني، حيث قامت فرقة بينونة للفنون الشعبية بإحياء أمسيات فنية وعروض للفنون الموسيقية التقليدية في مجمع الأفنيوز يوم الجمعة 18 نوفمبر ثم قامت بعروض أخرى في سوق المباركية يوم السبت 19 نوفمبر، وقد تفاعل معها الجمهور الكبير الذي حضر الفعاليتين، وقد أدت الفرقة ألوانا مختلفة من التراث الموسيقي الشعبي العماني من عدة محافظات. ويترأس الفرقة سعيد الفطيسي وهي تتكون من نحو 30 فردا.



وأضاف: كما شهد حفل الاستقبال إقامة معرض للصور الفوتوغرافية التي تتعلق بمناظر طبيعية متعددة من مختلف البيئات العمانية، وكذلك بعض المواقع التاريخية والأثرية، بالإضافة إلى أبرز المعالم المعمارية الحديثة، فضلا عن صور لبعض الفعاليات السياحية والمسابقات الرياضية الشعبية خاصة ما يتعلق منها بسباقات الخيول والهجن.



وتابع: كما شاركت في حفل الاستقبال فرقة بينونة للفنون الشعبية، كما قام فريق من الطلبة العمانيين في المعهد العالي للفنون الموسيقية بعزف مقطوعات من التراث الغنائي العماني والكويتي والخليجي.



ولفت السفير الخروصي الى أنه كرم في نهاية الحفل طلبة سلطنة عمان المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الدراسي الأكاديمي الحالي، وكذلك الطلبة المتفوقون في مختلف تخصصاتهم بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية.



كما تم تكريم طلبة المعهد العالي للفنون الموسيقية المشاركين في إحياء حفل الاستقبال وأيضا أعضاء فرقة بينونة.