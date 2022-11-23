قال الخـبـيـر الفلكي عادل المرزوق إن برج القوس بدأ أمس، وهو من الأبراج التي تكون ضمن الفترات الباردة من السنة، حيث نلاحظ أن الجو سيكون باردا في ساعات الفجر الأولى وتنخفض درجات الحرارة قليلا في النهار وستكون خلال هذه الفترة بين 29 و31 درجة نهارا وتنخفض كثيرا في الليل لتكون بين 18 و21 درجة، وقد تصل في المناطق الخارجية والصحراء في ساعـات الفجر إلى 16 مئوية، لافتا الى أن شهر جمادى الأولى لعام 1444سـيـبـدأ يوم الجـمعة 25 نوفمبر، وهلاله سـيـولد في الساعـات الأولى من يوم الخميس عند الساعة 1:57 بعد منتصف الليل وسوف تتعذر رؤية الهلال وعليه سيكون هذا اليوم المكمل لعدة شهر ربيع الثاني 30 يوما.



وأضاف الخبير الفلكي عادل المرزوق: يوم الخميس 24 نوفمبر سوف يبدأ «نوء الزبانا» وهو الأخير من فترة الوسم التي تبلغ مدتها 52 يوما وتنتهي في 5 ديسمبر ثم تدخل «المربعانية» وهي من الفترات الباردة في المنطقة فيكون النهار قصيرا وتبلغ مدته 10:33 عشر ساعات و33 دقيقة، حيث تشرق الشمس في الساعة 6:17 صباحا وتغرب 4:50 مساء.



أما بالنسبة لتوقعات الطقس خلال الأيام القادمة، بيّن انه من المتوقع أن يستمر دفء الجو ولبس الملابس الصيفية، متوقعا ان يتأخر قليلا ظهور الملابس الشتوية ربما إلى بداية فترة المربعانية التي تبدأ 6 ديسـمـبـر في كل عام.



وتابع: مع فترة الدفء هـذه، فمن المتوقع أن تـكـون السماء بين غـائمة إلى غائمة جزئيا مع هـبات من الرياح الغربية المعـتـدلة الـسـرعة سـرعتها بين 5 و20 كم/ س الـتي تتحول مساء يوم الخميس إلى رياح جنوبية غربية بـيـن خـفيفة السرعة ومعتدلة تنشط أحيانا 15 الى 35 كم/ س ومثيرة للغبار والأتربة خصوصا على المناطق الخارجية وتعطي هذه الرياح الجنوبيـة «رياح كوس» فرصة لتكون الغيوم في المنطـقة ما يـعني فرصة احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة تبدأ من مساء الجمعة 25 نوفمبر حتى الساعات الأولى من صباح يـوم الـسبت وتتحول الرياح إلى شـمالية غربية تزيح الغيوم مـن المـنـطـقـة والجو يصبح مشمسا حتى بداية الشهر المقبل.



وبخصوص البـحر، فذكر أن تيـارات الـحمل غيـر الصالحة للصيد سوف تستمر حتى الاثـنــين 28 نوفمبر مع التحذير أن المنطقة لا تزال فـي فــتــرة غيوب «النجم الأحيمر» ذات الرياح الفجائية النشطة الخطرة.