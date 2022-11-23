عبدالهادي العجمي



في بادرة إنسانية كريمة، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي أصدر توجيهاته بضرورة إعادة صرف جميع الرواتب المتأخرة لجميع العسكريين من فئة «غير محددي الجنسية» ممن يحملون بطاقات أمنية منتهية الصلاحية. وقال مصدر، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن هذا القرار جاء بالتنسيق مع مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ووزير الدفاع حول مراجعة أوضاع العسكريين «البدون» المنتهية بطاقاتهم ولم يتم حتى الآن الانتهاء من استكمال إجراءات تجديدها، وحرصا من الوزير العلي على ضرورة صرف رواتبهم مراعاة لظروفهم المعيشية.