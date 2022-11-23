المعتمرون من الكويت وأنحاء العالم يمكنهم إصدار تصاريح العمرة وكذلك الصلاة في الروضة الشريفة إلكترونياً بتطبيق «نسك»

الأعمال التطويرية في البنية التحتية والتنظيمية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين من أكبر المشاريع في العالم

لا رسوم إضافية على المعتمرين الحاملين للتأشيرات الأميركية والبريطانية والشنغن التي تسمح لهم بدخول المملكة



أسامة أبو السعود



أكد وزير الحج والعمرة السعودي د.توفيق بن فوزان الربيعة، وجود تعاون وتنسيق مستمرين بين وزارة الحج والعمرة السعودية مع وزارة الأوقاف الكويتية، مشيرا إلى أن المملكة حكومة وشعبا ترحب بالمعتمرين من كل أنحاء العالم وبالمعتمرين القادمين من الكويت الذين يمكنهم إصدار تصاريح العمرة وتصاريح الصلاة في الروضة الشريفة إلكترونيا من خلال تطبيق «نسك».



وأشار الربيعة خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مقر السفارة السعودية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد والوفد المرافق للوزير، إلى التسهيلات والخدمات المستحدثة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة من خلال موقع الوزارة وحساباتها الإلكترونية وموقع وتطبيق «نسك».



وشكر الربيعة الكويت على منحها وسام المعلوماتية بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح لوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والتي تسلمها أمس.



وأضاف أن «حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ عملت على تنفيذ الأعمال التطويرية المستمرة في البنية التحتية والتنظيمية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين ضمن أحد أكبر المشاريع التطويرية على مستوى العالم، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من داخل وخارج المملكة، بما في ذلك إجراءات حجز الخدمات «كالسكن، والتنقل داخل المدن السعودية» وبخطوات بسيطة من كل مكان حول العالم، وعلى مدار الساعة، عبر تطبيق نسك.



التأشيرات السياحية



وأضاف الربيعة: وكذلك إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية للمقيمين الأعزاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والحصول عليها بشكل مباشر، مع إمكانية أداء العمرة لمن يحمل أي نوع من أنواع التأشيرات، ما يمكنه من الإقامة والتجول في مدن المملكة بكل أريحية لمدة 90 يوما.



وأكد وزير الحج السعودي أن هذه النقلة النوعية التي يشهدها قطاع العمرة في المملكة حاليا بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية ومزودي الخدمات من القطاع الخاص، أسهمت في صناعة تحول رقمي، وإيجاد حزمة من التسهيلات والخدمات والحلول الرقمية تحت مظلة برنامج ـ خدمة ضيوف الرحمن ـ أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.



التعاون مع الكويت



وردا على سؤال عن أوجه التعاون فيما يخص الحج والعمرة مع الكويت، قال الربيعة: «هناك تعاون دائم ومستمر ومتواصل قائم بين المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في كل ما يتعلق بخدمات الحج والعمرة..



وأضاف قائلا «وفيما يتعلق بالعمرة، الإخوة الكويتيون بإمكانهم أداء العمرة بكل وقت بكل سهولة ويسر، وكذلك بالنسبة للمقيمين في الكويت فبات متاحا لهم الحصول على التأشيرة الإلكترونية للزيارة وأداء العمرة والتنقل داخل المملكة وفي جميع أرجائها».



واستطرد قائلا: «إنه تم عقد لقاء قبل يومين مع بعثة الحج الكويتية للتنسيق لقدوم الحجاج الكويتيين وتقديم أفضل الخدمات لهم في حج العام المقبل».



وحول استعدادات المملكة لموسم الحج المقبل بعد النجاح المشهود في حج العام الماضي، قال الربيعة إن «الحج هو أكبر حشد بشري يقام بشكل سنوي في العالم وهو تجمع هائل وكبير»، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لتقديم افضل الخدمات، والتي نسعى لتطويرها بشكل أفضل ومستمر، آملا أن تعود أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، مؤكدا الاستعدادات لموسم الحج المقبل من خلال تطبيق أنظمة إلكترونية حديثة وإصدار التأشيرات لتقديم افضل وسائل التنقل وغيرها، ولكن يبقى الحج في طبيعته منذ أكثر من 1400 سنة يتطلب جهدا ومشقة، ولكن حكومة خادم الحرمين تسعى لتقديم جميع التسهيلات لتيسير مناسك الحج للجميع.



تأشيرات الشنغن



وعما إذا كان سيتم فرض رسوم إضافية على المعتمرين الحاملين للتأشيرات الأميركية والبريطانية والشنغن، التي تسمح لهم بدخول المملكة من دون الحصول على التأشيرة السعودية، أوضح ووزير الحج والأوقاف أنه «لا توجد رسوم إضافية، وجميع الرسوم موحدة وبسيطة، والمملكة اذ ترحب بجميع الضيوف وتقدم تسهيلات كبيرة لجميع زوارها، والمملكة أطلقت تأشيرات متنوعة منها السياحية والإلكترونية، وكذلك أطلقت تأشيرة الزيارة لجميع المقيمين في دول الخليج، ومستمرون في تقديم كل التسهيلات»، مضيفا «أن من أهم التسهيلات التي تم الإعلان عنها أخيرا، هي السماح للمقيمين في دول الخليج بإصدار التأشيرة الإلكترونية والسماح بدخولهم».



وعن إجراءات المملكة لمنع التلاعب بالتأشيرات، قال: «إن المملكة، ومن باب التسهيل وضمان موثوقية التأشيرات وغيرها، تستخدم الأنظمة الإلكترونية لتقديم كل الضمانات التي تسهم في تسهيل التجربة وضمان سلامة الإجراءات للجميع، كما أن المملكة خطت خطوات كبيرة جدا فيما يتعلق بالأنظمة الإلكترونية، والآن التأشيرة يمكن إصدارها لمن يرغب في الحصول عليها (أونلاين) من منازلهم.



وزاد: «كما أنه باستطاعة المقيمين في الكويت الحصول على التأشيرة وهم في منازلهم أيضا، وهذا جزء من التسهيلات التي تقدمها المملكة».



التأمين الصحي



وأشار ردا على سؤال إلى أن التأمين الصحي الذي تقدمه وزارة الحج والعمرة للمعتمرين يوفر جميع الخدمات العاجلة والطارئة لضمان سلامة كل زوار المملكة بمن فيهم المعتمرون، كما انه يغطي الإصابة بكورونا وتقديم كل العلاجات. وبالنسبة للحج، فإنه يغطي جميع القادمين للمملكة.



تطبيق «نسك»



وأكد الوزير الربيعة في الوقت ذاته أن جميع التأشيرات التي تصدرها المملكة تتيح لحاملها الذهاب لأي مدينة في المملكة وأداء مناسك العمرة للمسلمين بعد التسجيل في تطبيق «نسك».



وأشار إلى التسجيل في هذا التطبيق للتسهيل على المعتمرين ومعرفة أوقات الازدحام من غيره لحجز الأوقات لأداء مناسك العمرة بكل سهولة ويسر.



وأشار الوزير الربيعة إلى أن المملكة تقدم خدمات جديدة من خلال برنامج «ضيوف الرحمن» لإثراء تجربة الزائرين لمكة والمدينة اللتين تزخران بأماكن تاريخية كبيرة، لافتا إلى أن المملكة تشهد عمليات تطوير كبيرة لهذه المواقع التاريخية وخدمة افضل لتكون تجربة جديدة للزائرين إلى المملكة.



وأضاف أنه «قبل عدة أسابيع تم افتتاح 8 من هذه المواقع التاريخية في المدينة المنورة، وهناك مجموعة مواقع أخرى في طور التطوير حاليا في مكة والمدينة».



قطار المشاعر



وأعلن الربيعة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين سهلت عمليات التنقل بين مكة والمدينة والتي شهدت تطويرا هائلا حيث تم إطلاق قطار المشاعر بين مكة والمدينة والذي يسير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، مما قلص مسافة الرحلة الى ساعتين، مشيرا إلى أن تكلفة هذا المشروع فقط بلغت نحو 64 مليار ريال سعودي إضافة إلى تطوير الطرق السريعة.



كما أشار إلى تطوير كبير للمطارات في المملكة، حيث تم تطوير مطار جدة وهو مطار ضخم جدا يقدم خدمات متميزة، كما تم توسعة مطار المدينة المنورة، حيث ان نسبة كبيرة من الزائرين للمملكة يأتون مباشرة عبر مطار المدينة حاليا.



وأوضح الربيعة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير الخدمات وقياس مدى نجاح التجربة وتوفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين على مدار العام.



الدخول جواً أو براً متاح لحاملي التأشيرة



كشف وزير الحج والعمرة السعودي د. توفيق الربيعة عن أن حاملي تأشيرة العمرة بإمكانهم الحضور للمملكة من أي منفذ بري أو جوي، مشيرا إلى أن الإقبال على التأشيرات الإلكترونية لزيارة المملكة تاريخي. وفي رده على سؤال عن عودة حصة حجاج الكويت إلى سابق عهدها قبل بدء التوسعة المباركة، قال الربيعة: نحن حريصون على استقبال الحجاج من جميع دول العالم، لكن لمحدودية المساحة في المشاعر المقدسة وحرصا على سلامة جميع ضيوف الرحمن، فإن منظمة التعاون الإسلامي أقرت حصصا لكل دولة حسب عدد السكان.



تنسيق مع كل الدول لخدمة الجميع



عن آلية حصول «البدون» على التأشيرات والمشاكل التي تواجههم للحصول عليها، قال وزير الحج والعمرة السعودي د. توفيق الربيعة: «حكومة خادم الشريفين حريصة جدا على تسهيل دخول الجميع والتنسيق مع الدول فيما يسهم في سهولة الوصول للمملكة بشكل عام وللحرمين الشريفين على وجه الخصوص»، مضيفا: «حريصون على تقديم كل التسهيلات، وثمة عمل بين وزارتي داخلية البلدين لتطوير وتحسين الإجراءات، وهذا من ضمن اختصاصات هاتين الوزارتين».



تأشيرة ترانزيت لمدة 96 ساعة مجاناً



أوضح وزير الحج والعمرة السعودي د. توفيق الربيعة في رده على اسئلة الصحافيين أن رسوم التأشيرات لدخول المملكة منخفضة. وأضاف أن مجلس الوزراء السعودي أقر مؤخرا تأشيرة ترانزيت لمدة 96 ساعة بدون مقابل.



أرقام قياسية في عدد المعتمرين خلال 3 أشهر





ردا على سؤال حول أعداد المعتمرين بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمتها المملكة خلال الفترة الماضية، قال الوزير الربيعة «لقد سجلنا أرقاما قياسية في أعداد المعتمرين ابتداء من شهر المحرم حتى الآن، وهي أرقام لم تسجل سابقا خلال الثلاثة اشهر الماضية نتيجة التسهيلات التي حرص عليها خادم الحرمين الشريفين».