دارين العلي



بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة كورونا افتتحت الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع سوقها الخيري الـ41 في قاعة الشيخة مريم بالقادسية بمشاركة نحو 100 مشارك من أصحاب المشاريع الصغيرة. وقالت رئيسة الجمعية الشيخة فادية السعد في تصريح للصحافيين على هامش الافتتاح إن السوق الخيري يأتي في سياق الحرص على تمكين المرأة الكويتية بشكل عام وربات البيوت خاصة في العمل التجاري والمشروعات الصغيرة، لافتة الى ان تنوع المنتجات من ملابس تراثية وعصرية وأكسسوارات وعطورات ومأكولات يفتح المجال أمام تسويق الابتكارات النسائية وعرض التراث الكويتي بأسلوب حضاري مبتكر مع عروض كثيرة لمنتجات غير تقليدية.



واضافت السعد أن الجمعية تنظم الأسواق الخيرية لتمكين المرأة، مثمنة جهود الرئيسة الفخرية للاتحاد النسائي للجمعيات النسائية الشيخة لطيفة الفهد وما غرسته من بذرة طيبة في المجتمع ورعاية الأسرة بأكملها خاصة الأم، مؤكدة ان ريع المعرض سيخصص لصالح مشاريع تخدم المرأة والأسرة والطفل وفي كل عام يكون للمعرض هدف محدد ويعود ريعه لجهة معينة.



ولفتت إلى أن الجمعية تهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع العمل التطوعي للمرأة الكويتية وترسيخ الانتماء والولاء للوطن ومساعدة الأم العاملة وإعانة الأطفال لتحسين مستوى التحصيل وإعداد المرأة للقيام بدور إيجابي في المجتمع، داعية الاسر الكويتية للتعرف على إنتاج المشاركين وإبداعاتهم.



من جانبها، قالت أمين سر الجمعية التطوعية النسائية د.منى القطان إن السوق الخيري يجمع مواهب المرأة الكويتية المميزة في فئات عمرية مختلفة والتي لها انتاجية وابداع، مؤكدة حرص الجمعية على تقديم خدمات وأنشطة خاصة بالمرأة والأسرة والطفل.