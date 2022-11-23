عايدة السالم: الجائزة تبرز نماذج عالمية رائدة وليدة التمازج بين العالمين التقليدي والافتراضي وتمضي باقتدار نحو تطوير عالم رقمي مستدام معتمدة على أفكار مبتكرة وإرادة نيّرة

د.توفيق الربيعة: تطبيق «نسك» سجّل أكثر من 50 مليون عملية إصدار تصاريح لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة منذ إطلاقه منها 24 مليون تصريح العام الحالي



تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وبحضور ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أقيم ظهر امس حفل تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورة الجائزة الواحدة والعشرين (2021) وذلك بقصر بيان. ووصل ممثل سموه إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي الصباح وأعضاء اللجنة المنظمة العليا.



هذا، وألقت رئيس مجلس أمناء الجائزة كلمة هذا نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم،



ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد



الضيوف الكرام،



إن الجائزة تنعطف نحو عقدها الثالث لتكون خير شاهد على التميز الرقمي للأفراد والمؤسسات ولتبرز نماذج عالمية رائدة وليدة التمازج بين العالمين التقليدي والافتراضي وتمضي باقتدار نحو تطوير عالم رقمي مستدام معتمدة على أفكار مبتكرة وإرادة نيرة.



ممثل حضرة صاحب السمو،



إن منارات الأمم وركائز نهضتها يصنعها قادتها وأمراؤنا خير من يمثل ذلك برؤاهم الثاقبة وحكمتهم البالغة وسعيهم الحثيث نحو التحديث وإن كلماتنا تتقاصر عن الإيفاء بحقهم من الشكر والامتنان.



وإلى الكوكبة التي تألقت بالفوز أرفع درجات التهاني والتبريكات وللمتطوعين الكرام التقدير والاحترام.



وستبقى الكويت في ظل صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين درة الأوطان ودار الأمن والأمان.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



كما ألقى وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة د.توفيق بن فوزان الربيعة كلمة بمناسبة منح وزارة الحج والعمرة وسام المعلوماتية هذا نصها:



ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد



الحضور الكرام،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



بداية أقدم شكري وامتناني لراعي الحفل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وللقائمين على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الـ21 لدعمها وتشجيعها المستمر والاهتمام بكل جديد في عالم التقنية والابتكار.



إن منح وزارة الحج والعمرة وسام المعلوماتية يعد فخرا وتتويجا للجهود التي تقوم بها الوزارة بدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن عبر حلول رقمية تسهم في رفع جودة الخدمات وإثراء رحلتهم الدينية والثقافية تحقيقا لمستهدفات برنامج «خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية السعودية 2030».



لقد سجل تطبيق «نسك» (اعتمرنا سابقا) أكثر من 50 مليون عملية إصدار تصاريح لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة منذ إطلاقه، منها 24 مليون تصريح خلال العام الحالي 2022 ويعمل التطبيق على تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة امتدادا لدوره البارز أثناء جائحة كوفيد- 19، حيث ساهم مع بقية التطبيقات الذكية التي أطلقتها الحكومة السعودية في حماية زوار الحرمين الشريفين أثناء الجائحة وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، يحفظهما الله، التي تقضي بأن تكون «صحة الإنسان أولا».



ختاما.. أود القول إن هذا التكريم من سمو أمير الكويت، حفظه الله، يعد الحافز الأكبر على بذل المزيد من التميز لتحقيق الإبداع والابتكار خدمة لأوطاننا الغالية.



والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.



هذا، وقد تفضل ممثل سموه، حفظه الله، بتكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية من الجهات والأفراد وتم تقديم هدية تذكارية لممثل سموه بهذه المناسبة.



وقد غادر ممثل سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.



هذا وأشاد الفائزون بوسام وجائزة «سمو الشيخ سالم العلي الصباح» للمعلوماتية في الدورة الـ 21 لعام 2021 بالجائزة التقنية الكويتية التي ساهمت في تطوير المجتمعات وارتقائها، مؤكدين انها مثال أعلى للتنافس الشريف والتميز والابتكار الرقمي.



وقال الفائز بجائزة المعلوماتية الكويتي محمد الدوب مستشار ومدرس في مجال الأمن السيبراني لـ «كونا» إن فوزه بالجائزة يعد دافعا لإنجاز المزيد من الإبداعات في المجال التقني الذي يعد الأهم في الوقت الحالي.



وأوضح الدوب أنه قدم العديد من الدورات والمحاضرات في العديد من المؤتمرات الدولية فضلا عن تدريب العديد من الكوادر الوطنية والأجنبية في دول العالم وتطوير العديد من الأدوات والبرامج المستخدمة في الأمن السيبراني وتم عرضها في المؤتمرات العالمية وتدريس بعضها في جامعات الولايات المتحدة الأميركية.



وأشار إلى أنه قام بالمشاركة في البنية التحتية لعدد من الجهات الحكومية في الكويت، معربا عن سعادته وفخره بالفوز بجائزة المعلوماتية العريقة إذ شجع الشباب الكويتي على المشاركة فيها لما لها من أهمية وإبداع وتطور.



بدوره، قال الفائز بجائزة المعلوماتية من الإمارات المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية د.يونس كاظم في تصريح مماثل لـ «كونا» إن هيئة الصحة في دبي تميزت في تقديم الحلول الذكية الصحية وحازت هذه الجائزة الرائعة لإنجازاتها التقنية في المجال الصحي.



وأوضح كاظم أن هذه الجائزة تعد دافعا للإبداع والابتكار والاجتهاد لتحقيق الطموحات العالية المتطلعة إلى بناء مجتمع رقمي ذكي يتخذ من اقتصاد المعرفة طريقا إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والرفاه الإنساني.



وعلى صعيد متصل، أفاد الفائز بجائزة المعلوماتية من عمان ماجد بن فايل العامري المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة المدفعات الرقمية في شركة (ثواني) للتقنيات بأنه حاز الجائزة نظير تميزه في التقنيات المالية والاستثمار.



وبين العامري أن الاهتمام بمثل هذه الجوائز ما هو إلا محل تقدير لإبداعات الشباب في الوطن العربي واحتضانهم وتطوير القدرات البشرية في مجال التنمية المعلوماتية.



وذكر أن هذه الجائزة مواكبة للتطورات العالمية وتعتبر مشروعا حضاريا تنمويا تنهض على جهود العمل التطوعي والجماعي الذي يشارك فيه أفراد متخصصون من الكويت والوطن العربي، مؤكدا انها تعد مثالا عاليا للتنافس الشريف والتميز والابتكار الرقمي.